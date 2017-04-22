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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:54  22 апреля 2017 0

Минздрав запретит продажу электронных сигарет и вейпов лицам моложе 21 года

Также будет запрещено их курение в общественных местахФото: Pixabay

Министерство здравоохранения России внесло запрет на продажу электронных сигарет и вейпов лицам до 21 года, а также на их курение в общественных местах в доработанную стратегию формирования здорового образа жизни граждан России до 2025 года.

Электронные сигареты и вейпы представляют реальную угрозу здоровью населения, отметили в минздраве, особенно учитывая их повсеместное распространение. Происходит же рост потребления потому, что ввоз, продажи, реклама, продвижение и потребление этих изделий в настоящее время никак не регулируются.

Также в ведомстве предлагают запретить «рекламу, продвижение и спонсорство» электронных сигарет и вейпов, их открытую выкладку в пунктах продаж. Кроме того, планируется ограничить места продаж этих изделий, сообщает «Газета.ру». В дальнейшем акцизы и цены на эти товары будут планомерно повышаться, а состав, упаковка, маркировка и безопасность — подчиняться строгому техническому регламенту.

Наталья Володина
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