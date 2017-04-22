Легендарная Nokia 3310 появится на российских прилавках в мае

20:19 22 апреля 2017 0

Nokia 3310 выпустят в четырех цветах — матовые синий и серый, а также желтый и красный глянец

Продажи новой версии легендарной Nokia 3310 начнутся в России уже в мае 2017-го. По предположениям экспертов, компания-производитель сможет занять более пяти процентов рынка мобильных телефонов в России.

Как отмечает информагентство Nation News, новинка получит камеру на два мегапикселя, MP-3 плеер и слот для карты памяти MicroSD. Остальные характеристики обновленной Nokia 3310 держатся в секрете, как и стоимость мобильника.

Известно, что Nokia 3310 выпустят в четырех цветах — матовые синий и серый, а также желтый и красный глянец.