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22 апреля 2017
21 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:42  22 апреля 2017 0

«Будет ещё очередь из инвесторов!» Крым пообещали превратить в Монако

Коктебель, клипарт, природа крыма, мыс хамелион
Темпы развития позволяют сделать полуостров уникальной экономической зонойФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через несколько лет Крым может превратиться в подобие Монако, учитывая темпы развития экономики. Такое заявление сделал председатель правления Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

«Через несколько лет мы будем свидетелями тому, что российский Крым — это, в общем-то, российское Монако. Будет ещё очередь из инвесторов», — заявил он.

По словам Назаров, что за последние три года в Крыму созданы комфортный инвестиционный климат и свободная экономическая зона с уникальными для России условиями, отмечает «РТ на русском».

Третий Ялтинский международный экономический форум, прошедший с 20 по 22 апреля, собрал более 220 участников из 46 стран. В рамках форума были подписаны более 30 контрактов на общую сумму свыше ста миллиардов рублей, сообщает ТАСС.

Наталья Володина
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