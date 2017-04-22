20:42 22 апреля 2017 0

Темпы развития позволяют сделать полуостров уникальной экономической зоной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Через несколько лет Крым может превратиться в подобие Монако, учитывая темпы развития экономики. Такое заявление сделал председатель правления Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров.

«Через несколько лет мы будем свидетелями тому, что российский Крым — это, в общем-то, российское Монако. Будет ещё очередь из инвесторов», — заявил он.

По словам Назаров, что за последние три года в Крыму созданы комфортный инвестиционный климат и свободная экономическая зона с уникальными для России условиями, отмечает «РТ на русском».

Третий Ялтинский международный экономический форум, прошедший с 20 по 22 апреля, собрал более 220 участников из 46 стран. В рамках форума были подписаны более 30 контрактов на общую сумму свыше ста миллиардов рублей, сообщает ТАСС.