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22 апреля 2017
21 апреля 2017
20:58  22 апреля 2017 0

«Зачем „Зениту“ такая победа?» Болельщики обсуждают поражение «Урала» на чемпионате России

Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Возмущение болельщиков вызвали действия судьиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге болельщики с негодованием обсуждают проигрыш «Урала» питерскому «Зениту». Матч между командами состоялся в Санкт-Петербурге и окончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. При этом возмущение болельщиков вызвали действия судьи — в течение игры он удалил с поля сразу трех представителей «Урала».

«Обычно как-то не хочется комментировать поражения родной команды. Но тут случай особый: судья встречи во втором тайме удалил троих (!!!) игроков „Урала“. Обсуждать его не стану — кто интересуется футболом, об этих действиях судьи сможет подробно все прочитать в специализированной прессе. Хочу сказать, что футболисты „Урала“ сегодня заслуживают самых добрых слов! И характер проявили, и мастерство продемонстрировали и выглядели очень достойно. Короче, просто молодцы! А вот зачем „Зениту“ такие победы? Вопрос, похоже, останется открытым…», — написал у себя в Facebook председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, по совместительству — председатель совета директоров ФК «Урал».

Наталья Володина
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