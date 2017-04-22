21:34 22 апреля 2017 0

Российские пранкеры позвонили музыканту от имени главы МВД Украины Фото: Википедия

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, заставили лидера группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипку извиниться за высказывание о «гетто для русскоязычных». Пранкеры позвонили музыканту от имени министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

«Я извиняюсь перед вами, перед всеми русскоязычными, людьми, которые на других языках разговаривают, я перед ними извиняюсь», — приводит слова Скрипки РИА «Новости».

Он, впрочем, заявил, что слова про гетто были произнесены в неформальной обстановке, в компании студентов, и это была всего лишь шутка про людей, которые не учат украинский язык. При этом музыкант заявил, что его позиция о необходимости поддержки украинского языка не изменилась.

Ранее Скрипка высказался в том духе, что граждане, которые не могут выучить украинский язык, «имеют низкий IQ» и «социально опасны», за что их следует поместить в гетто. Эти слова вызвали негативную реакцию многих политиков и общества. Так, глава украинского МВД Арсен Аваков назвал слова музыканта омерзительными. А представитель российского МИД Мария Захарова предложила написать высказывание Скрипки на растяжках для «Евровидения-2017» и развесить по Киеву.