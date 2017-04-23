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10:35  23 апреля 2017 0

В Пермском крае стартовали выборы депутатов

Митинг ЛДПР
На севере региона идет борьба за шесть депутатских мандатовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители севера Прикамья выбирают депутатов. Борьба идет за шесть вакантных мандатов.

В воскресенье, 23 апреля, в Пермском крае проходят дополнительные выборы в совет депутатов Северно-Коспашского сельского поселения в Кизеловском районе. Незамещенными остаются шесть мандатов.

Выборы проходят в одном многомандатном округе. На шесть мест в парламенте претендуют 15 кандидатов, из которых шесть выдвинуты «Единой Россией», столько же представляют ЛДПР. Конкуренцию им составляют три самовыдвиженца.

Кроме того, в Кишертском районе проходят три местных референдума по вопросу введения самообложения граждан в Усть-Кишертском, Осинцевском и Посадском сельских поселения. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Стефан Савелли
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