10:54 23 апреля 2017 0

Качество судейства матча «Урал»—«Зенит» вызвало массу нареканий со стороны уральских фанатов футбола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях не стихают страсти по поводу матча 24-го тура РПФЛ между «Уралом» и «Зенитом». Екатеринбургская команда накануне уступила питерцам со счетом 0:2 — по мнению болельщиков, не в последнюю очередь из-за действий судьи Алексея Еськова, который удалил с поля сразу трех игроков «Урала».

О своем намерении обратиться в РФС заявил депутат Государственной думы Андрей Альшевских. «В понедельник официально обращусь в РФС, чтобы оценили работу судьи Алексея Еськова на игре «Урала» с «Зенитом».

Российский футбол, конечно, не без греха. Но не припоминается, чтобы до сих пор рефери столь дерзко, на мой взгляд, топил одну команду ради другой. Не известно еще, с каким результатом мог закончиться матч, если бы троих «уральцев» не удалили… Даже когда хозяева давили большинством, то долгие минуты не могли справиться с «Уралом».

Опозорен новенький питерский стадион. Опозорен «Зенит» своей победой. Набрал Григорию Иванову вечером. Думаю, каждый болельщик «Урала» отлично понимает и поддерживает его возмущения.

П.С. Надеюсь, что сегодняшние события по-хорошему разозлили нашу команду перед финалом Кубка России», — написал Альшевских на своей странице в Facebook.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также не остался в стороне от дискуссий болельщиков и заявил, что готов обратиться к вице-премьеру Виталию Мутко.

«Глава региона разделяет возмущение болельщиков и экспертов, недовольных качеством судейства на матче «Зенит» — «Урал», — сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Заявление Куйвашева также опубликовано в Facebook: «Уже долгие годы наши спортсмены на международном уровне вынуждены бороться и со своими соперниками на аренах, и с административным прессингом. Но не дело, когда подозрения в подобном „неспортивном“ поведении мы чувствуем на игре между нашими любимыми командами „Урал“ и „Зенит“. Я вынужден буду обратиться к Виталию Леонтьевичу Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству. „Уральцы“! Вы молодцы! Мы болеем за вас и будем защищать ваши тылы!»

Сам президент Российского футбольного союза Виталий Мутко уже дал оценку действиям судьи на матче. «Я считаю, что арбитр ФИФА так матч вести не должен, это моя позиция. Посмотрев сегодня матч, ч не увидел на поле арбитра ФИФА. Арбитр ФИФА — это прежде всего высокая квалификация. Он не может допустить до того, чтобы на поле была такая ситуация, которую он допустил. И на самом-то деле в определенной степени он спровоцировал эту ситуацию сам. Надеюсь, что комиссия подробно рассмотрит все эти моменты. Ситуации, которые он насоздавал, были элементарные, их можно было не допускать», — приводи слова Мутко портал rsport.ru.

Матч проходил на новом стадионе «Крестовский» — домашней арене «Зенита», которая строилась более девяти лет. В связи с этим среди болельщиков сложилось устойчивое мнение, что для питерцев победа была делом решенным — опозориться перед своими фанатами было никак нельзя.