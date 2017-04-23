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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:31  23 апреля 2017 0

Минздрав предложил ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки

Полина в первом детском ресторане «Тридевятое». Екатеринбург, фастфуд, картошка фри, бургер, вредная пища
Под ограничение попадут продукты с высоким содержанием транс-жиров, сахара или солиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Минздрав России выступил с предложением ограничить рекламу фаст-фуда, сладостей и газировки, так как эти продукты могут нанести вред здоровью потребителей. Предложение включено в стратегию по формированию здорового образа жизни населения до 2025 года.

Под ограничение попадут продукты с высоким содержанием энергии, насыщенных жиров, транс-жиров, сахара или соли — сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, колбасные изделия, передает «Газета.ру».

Новое предложение ограничивает все формы рекламы вредной еды. Более ранний вариант стратегии предусматривал лишь ограничение рекламы по времени показа на телевидении.

Наталья Володина
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