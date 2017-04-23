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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
11:48  23 апреля 2017 0

Водителя, который заблокировал «скорую», привлекут к уголовной ответственности

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, скорая помощь, 03
Уголовное дело возбуждено следственными органами в связи с воспрепятствованием работе «скорой»Фото: Илья Московец © URA.RU

Водителю внедорожника Mercedes, который в Москве не пропустил «скорую помощь», ехавшую на вызов к ребенку, придется отвечать за свои действия по уголовной статье. Уголовное дело возбуждено следственными органами в связи с воспрепятствованием работе «скорой».

Запись с видеорегистратора спецавтомобиля была опубликована в СМИ. На ней видно, как водитель внедорожника намеренно медленно едет перед «скорой», не обращая внимания на включенные звуковые сигналы, а потом и вовсе останавливается, блокируя путь, чтобы «разобраться» с врачами.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить уголовное дело по данному факту, установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя», — приводит «РТ на русском» заявление официального представителя СКР Светланы Петренко.

Водитель внедорожника в настоящее время разыскивается.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова, в связи с участившимися случаями препятствования работе «скорой», предложила приравнять блокирование медицинской спецмашины к вождению в нетрезвом виде. Соответственно, наказание за этот вид правонарушений должно быть ужесточено.

В настоящее время штраф за отказ пропустить «скорую» составляет 500 рублей; водитель также может лишиться прав на срок до трех месяцев. Депутаты предложили увеличить размер денежного наказания до 30 тысяч рублей.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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