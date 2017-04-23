Жена Сергея Удальцова обвинила Навального во лжи

12:06 23 апреля 2017 4

«Алексей Навальный врет в ритме дыхания» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена Сергея Удальцова, осужденного за организацию массовых беспорядков во время протеста на Болотной площади, обвинила Навального во лжи по поводу помощи политзаключенным и взаимодействия с российской оппозицией.

Такую реакцию вызвали слова Навального, сказанные им во Владимире в рамках предвыборного турне.

«Был Координационный совет оппозиции, в который входило много людей и который в настоящий момент, к сожалению, разгромлен. Но я все равно продолжаю с этими людьми взаимодействовать, помогать им. Многие из них были арестованы, многие изгнаны из страны. Сергей Удальцов был арестован… Конкретно Удальцовым лично я не занимался, мы занимались сбором денег для Леонида Развозжаева. А у Сергея Удальцова какая-то своя адвокатская схема. Но, безусловно, я поддерживаю все организации, занимающиеся сбором средств для политзаключенных. Это правильная и благородная работа. Нужно заступаться за каждого человека», — заявил тогда Навальный.

Анастасия Удальцова сделала ответное заявление. «Алексей Навальный врет в ритме дыхания», — приводит «Ридус» слова женщины.

«Из Координационного совета оппозиции Навальный ни с кем не общается. Его общение с Дмитрием Быковым не считается. Быков, по большому счету, вне политики. В списке КСО было несколько десятков человек. Далеко не всем им пришлось эмигрировать либо сесть в тюрьму. А где все остальные? То есть Навальный делает вид, что КСО работает. Делает вид что он о ком-то заботится, помогает. Там ложь в каждом слове. Не было никогда никакой помощи. Ни Удальцову, ни Развозжаеву. Человека совершенно не интересует судьба политзаключенных. Он даже не знает, где именно сидит Сергей Удальцов», — говорит Анастасия Удальцова.

Сергей Удальцов, заявила его супруга, никогда не имел «особых точек соприкосновения с Алексеем Навальным», даже в то время, когда они вместе участвовали в протестных митингах на Болотной площади.

«Митинги за честные выборы — единственное, где мой супруг и Навальный как-то друг с другом взаимодействовали, — говорит она. — И то были проблемы. Мы усиленно выражали социальную повестку, а либералы с Навальным ее блокировали. Было очень непросто. Алексей Навальный занимается популизмом. Он совершенно не понимает, что такое социальная повестка и как ее воплощать в жизнь».

Как напоминает «Ридус», Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев осуждены по делу о митингах на Болотной площади на 4,5 года лишения свободы каждый. Развозжаев уже вышел на свободу, а Удальцову осталось провести в колонии три с половиной месяца.