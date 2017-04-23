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20 апреля 2017
12:49  23 апреля 2017 0

Гибель рабочих на шахте челябинского олигарха переросла в уголовное дело

Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, шахта, проходчик
Обрушение в шахте "Центральная" произошло на глубине 700 метровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Два человека погибли и один госпитализирован в результате обвала породы в шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) утром, 23 апреля, в воскресенье в городе Пласт. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Под завалами находится еще один рабочий, ведутся работы по его спасению.

По данным ГУ МЧС по региону, в шахте в момент обрушения находилось 166 человек. Горняков эвакуировали, обрушение произошло на глубине 700 метров. В ликвидации последствий ЧП задействованы горноспасатели и пожарные расчеты. В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных должностных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

Основным совладельцем ОАО «ЮГК» является депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Он входит в список Forbes как один из богатейших российских бизнесменов.

Альбина Золотухина
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