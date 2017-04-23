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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:55  23 апреля 2017 0

Демонстрация силы: Япония и США начали совместные учения у Корейского полуострова

Открытая лицензия на 04.08.2015. Корабли в море., сша, военный корабль
После окончания учений ударная авианосная группа будет развернута около Корейского полуостроваФото: Pixabay

Совместные учения возле Корейского полуострова начали Япония и США. В них принимает участие ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Карл Винсон». В Филиппинском море к американским кораблям присоединились два японских миноносца, и они вместе двигаются на запад Тихого океана.

Как отмечает «Интерфакс», после окончания учений ударная авианосная группа будет развернута около Корейского полуострова.

Как заявили представители ВМС США, цель этих маневров — демонстрация силы у берегов КНДР в ответ на ее испытания баллистических ракет.

Наталья Володина
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