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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:23  23 апреля 2017 0

Папа Римский сравнил центры для беженцев с концлагерями

Антиквариат, старые книги, папа римский, папа римский франциск
Понтифик упрекнул правительства европейских стран в том, что они забыли о правах человекаФото: depositphotos.com © URA.RU

Современные центры для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки сравнимы с концентрационными лагерями, так как переполнены людьми. Об этом заявил Папа Римский Франциск в ходе торжественного богослужения в память о новомучениках XX и XXI веков в римской базилике Святого Варфоломея. Понтифик подверг критике действия руководителей европейских стран, которые «торгуются», кого из беженцев принять, тогда как сами беженцы вынуждены жить в ужасающих условиях.

«Международные соглашения кажутся более важными, чем права человека», — заявил понтифик.

Как отмечает «РТ на русском», глава католической церкви рассказал историю одного из беженцев, чья жена была убита. Эта женщина была христианкой. В стране, откуда пришлось бежать этому человеку, ей перерезали горло за то, что она отказалась выбросить распятие.

Как сообщает «Коммерсантъ», только в Италию из Северной Африки за прошлый год прибыла 171 тысяча беженцев.

Наталья Володина
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