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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:47  23 апреля 2017 0

Бывший вице-премьер России скончался на 78-м году жизни

Москва, разное., белый дом, решетка, здание правительства рф
Алексей Большаков умер от сердечной недостаточностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Москве на 78-м году жизни скончался Алексей Большаков — вице-премьер Российской Федерации с 1994 по 1997 год.

Как сообщает телеканал 360, Алексей Большаков поступил в медицинский центр имени Алмазова с нарастающей сердечной недостаточностью. Болезнь развивалась стремительно, 21 апреля наступила смерть.

В российском правительстве Алексей Большаков занимал должность первого заместителя председателя по вопросам сотрудничества со странами СНГ.

Наталья Володина
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