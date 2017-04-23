14:01 23 апреля 2017 0

Житель села Белый Яр отправил премьеру надбавку к своей пенсии: «Постыдились бы» Фото: Pixabay

Денежный перевод на 60 рублей, отправленный пенсионером из Томской области Виктором Смирнягиным председателю правительства России Дмитрию Медведеву, вернулся обратно. Забирать свой перевод пенсионер не намерен — нет денег, чтобы заплатить за услуги почты 133 рубля.

Шестьдесят рублей — это прибавка к пенсии жителя поселка Белый Яр Виктора Смирнягина. Посчитав такую надбавку унижением, пенсионер отправил ее в Москву Дмитрию Медведеву, сопроводив сообщением: «Село — Столице — похмелиться».

«Сегодня мне пришло извещение о возврате денежного перевода, который я отправил Дмитрию Медведеву, — приводит слова пенсионера портал „Югополис“. — Причина — отказ получателя от принятия данного перевода. Что для Дмитрия Медведева 60 рублей? Я же не на новую яхту ему денег послал. Самое смешное, что мне придется опять заплатить 133 рубля за возврат. Забирать перевод я не буду, у меня денег нет».

По словам Смирнягина, своим переводом он хотел привлечь внимание властей к проблемам пенсионеров, живущих в нищете. чтобы «они своими глазами увидели то, что натворили со страной». Он призвал других пенсионеров сделать то же самое: «Услышат, ежели закидаем их этими копейками, о которых они орут и шумят, не переставая. Постыдились бы».

Как ранее сообщало «URA.RU», с 1 апреля 2017 году пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысили на 1,5%. По данным Пенсионного фонда России, среднегодовой размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля, страховой — 13 655 рублей.

В 2016 году премьер Дмитрий Медведев обещал повысить пенсии на 8,5%, при этом выплаты подняли всего на 4%, тогда как инфляция в стране составила более 12%.