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14:22  23 апреля 2017 0

«Этот удар весь город услышал!». Спасателям удалось достать горняка из-под завалов в шахте «Центральная» живым

Южуралзолото ЮГК Струков Пласт Челябинск, туннель, шахта
ЧП произошло в 5 часов 10 минут утраФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спасателям удалось добраться до горняка шахты «Центральная» в Пласте, оказавшегося под завалами из-за обрушения породы 23 апреля, в воскресенье. Мужчину подняли на поверхность и доставили в больницу, он жив, но находится в реанимации. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Губернатор Борис Дубровский поручил своему первому заместителю Евгению Редину организовать необходимую помощь пострадавшим при обвале породы на шахте «Центральная». Также дано поручение вице-губернатору Олегу Климову обеспечить включение представителя регионального правительства в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в шахте.

В СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК). ЮГК принадлежит депутату ЗСО Константину Струкову. По информации «URA.RU», тела погибших пока не удалось поднять на поверхность. Есть угроза нового обрушения. С третьим горняком, оказавшимся под завалами, спасатели смогли наладить связь и держали с ним контакт.

На странице «Подслушано в Пласте» «ВКонтакте» жители обсуждают случившееся и сообщают, что был сильный горный удар. Это почувствовали в городе. «У нас сильно дом тряхнуло, у меня с полки посыпалось все», «Я чуть с кровати не упал, даже ребёнок проснулся», — пишут пластовчане. Обрушение произошло примерно 5 часов 10 минут утра на глубине в 700 метров. В этот момент в шахте работали 166 человек. Почти всех удалось эвакуировать после ЧП.

Альбина Золотухина
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