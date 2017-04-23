{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:31  23 апреля 2017 0

КНДР пригрозила уничтожить американский авианосец одним ударом

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Власти КНДР решили продемонстрировать свою военную мощь Соединенным ШтатамФото: Wikipedia

Власти КНДР решили продемонстрировать свою военную мощь Соединенным Штатам и с этой целью пригрозили потопить авианосец «Карл Винсон».

Агентство «Рейтер» цитирует газету правящей Трудовой партии Кореи, в которой говорится, что «революционные силы КНДР находятся в боевой готовности, чтобы уничтожить авианосец одним ударом».

На борту авианосца «Карл Винсон», который во главе ударной группы принимает участие в совместных учениях США и Японии возле Корейского полуострова, находятся около семидесяти военных самолетов и вертолетов, передает информагентство Nation News.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров