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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
15:50  23 апреля 2017 0

Памела Андерсон призывает Францию дать убежище Ассанжу

Памела Андерсон
Актриса уверена, что во Франции основателя WikiLeaks защитят от ложных обвиненийФото: Toglenn, с сайта Викисклада

Памела Андерсон обратилась к кандидатам в президенты Франции с просьбой дать убежище Джулиану Ассанжу. Американская актриса заявила, что уверена — лучшей страны, чем Франция, основателю WikiLeaks не найти.

Андерсон не случайно выбрала воскресный день для своего заявления — сегодня во Франции проходят выборы президента. Она отметила, что Ассанж «жизненно важен для демократии».

«В этот решающий момент выборов Франция должна показать, что она не марионетка Америки. Такие кандидаты в президенты Франции, как Жан-Люк Меланшон и Марин Ле Пен, ранее обязались предоставить гражданство Джулиану Ассанжу и Эдварду Сноудену», — заявила она в интервью Journal du dimanche.

Франция, по мнению Андерсон, могла бы стать для него наилучшим убежищем. Ее защита поможет Ассанжу избежать наказания по обвинению в изнасиловании женщины, которое актриса считает «абсолютно ложным», передает «РТ на русском».

Памела Андерсон дружит с Ассанжем с 2014 года и часто посещает его в посольстве Эквадора в Лондоне, где ему предоставлено политическое убежище.

Наталья Володина
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