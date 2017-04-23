16:13 23 апреля 2017 0

Зрелищные матчи проходят одновременно в Сочи и Омске Фото: организаторы турнира

В субботу, 22 апреля, состоялось открытие XI Международного хоккейного турнира детских команд КХЛ «Кубок Газпром нефти». В соревнованиях принимают участие 27 клубов из пяти стран. Матчи группы «Запад» проходят в Сочи, «Восток» — в Омске.

Основной «восточной» площадкой «Кубка Газпром нефти» стала «Арена Омск»

Основной «восточной» площадкой «Кубка Газпром нефти», как и в прежние годы, стала «Арена Омск». С трибун за торжественной церемонией наблюдали 9,5 тысячи зрителей. В матче открытия местный «Авангард» уступил челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. Однако сегодня «ястребы» выиграли у «Амура» и вышли в четвертьфинал.

Уральский федеральный округ в плей-офф турнира представляют «Трактор», «Автомобилист» из Екатеринбурга и тюменский «Рубин». Накануне, еще до поединка с омичами, «Трактор» с разгромным счетом 7:1 одолел «Амур», что и не удивительно — челябинская школа хоккея по праву считается одной из сильнейших в стране. Екатеринбуржцы на предварительном этапе сначала обыграли «Сибирь», а затем в упорной борьбе вырвали победу у «Нефтехимика». Новокузнецкому «Металлургу» ребята из «Автомобилиста» проиграли, но это не помешало им пройти дальше. Тюменцы, победив своих соседей — «Югру» и казанский «Ак Барс», тоже обеспечили себе путевку в плей-офф. В четвертьфинале «Рубин» одержал победу над казахстанским «Барысом», и теперь ему предстоит борьба за выход в финал группы «Восток».

Юные игроки устраивали на льду самые настоящие «взрослые» баталии

Магнитогорский «Металлург» и «Югра» могут претендовать лишь на 9-12-е места.

В Сочи матчи турнира проходят на олимпийских аренах в ледовых дворцах «Большой» и «Айсберг». Церемония открытия в группе «Запад» собрала на трибунах «Большого» около 7 тысяч зрителей. Как и в Омске, здесь прошло красочное мультимедийное шоу. А затем действующий чемпион «Кубка Газпром нефти» — ярославский «Локомотив» — в матче открытия проиграл столичному ЦСКА со счетом 1:4.

Выступая на церемонии в Сочи, председатель оргкомитета турнира, член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль отметил: «Международный турнир „Кубок Газпром нефти“ в этом году сделал еще один шаг вперед. На родном олимпийском льду дебютирует детская команда клуба „Сочи“. Наш турнир создан для того, чтобы юные хоккеисты почувствовали атмосферу настоящего международного спортивного праздника со всеми атрибутами: шоу открытия, телевизионными трансляциями, заполненными трибунами и публикациями в масс-медиа. Для ребят это шанс обрести новый опыт борьбы с самыми сильными детскими командами КХЛ, а значит, вырасти в мастерстве».

Поддержка болельщиков, к сожалению, не помогла «Металлургу» одержать ни одной победы

Групповые этапы турнира завершаются финальными матчами 24 апреля. В Омске 26 апреля пройдет суперфинал между победителями «Востока» и «Запада».

СПРАВКА:

«Кубок Газпром нефти» — крупнейший детский хоккейный турнир Европы U-11, проводящийся по групповой модели. Сегодня в турнире принимают участие команды из России, Белоруссии, Казахстана, Латвии и Финляндии.

«Кубок Газпром нефти» имеет беспрецедентный для детских соревнований уровень организации: матчи обслуживают профессиональные судьи, игры проходят на ледовых аренах, сертифицированных для матчей профессиональных команд КХЛ, состязания освещаются ведущими спортивными СМИ. Главный трофей соревнований изготовлен теми же мастерами, что и Кубок Гагарина. Ежегодно на него наносится название команды-победительницы, и приз находится у его обладателя до следующего турнира. С момента получения «Кубком Газпром нефти» статуса официального детского турнира КХЛ победителями становились клубы «Авангард» (2010), «Трактор» (2011), «Ак Барс» (2012), ЦСКА (2013, 2014), «Динамо» (Москва) (2015), «Локомотив» (2016).

Все расходы по проведению турнира, включая проживание и питание команд, транспортное обеспечение, организацию шоу открытия и закрытия, проведение матчей, рекламу и медиаосвещение, призовой фонд и сувенирную продукцию, проведение обучающих семинаров для тренеров и экскурсионную программу для команд обеспечивает компания «Газпром нефть».

В 2016 году этап «Запад» «Кубка Газпром нефти» впервые прошел в Сочи.