{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
17:12  23 апреля 2017 0

Два россиянина утонули во время дайвинга во Французской Полинезии

Стриптиз, кулак, пол-дэнс, церемония оскар, море берег, курильские острова, остров кунашир
В посольстве России во Франции проверяют информацию о погибшихФото: depositphotos.com © URA.RU

Тела трех человек обнаружены 23 апреля в подводной пещере возле острова Ахе во Французской Полинезии. Предположительно, это россияне профессор математики в Университете Французской Полинезии Алексей Зыкин и его супруга Татьяна Макарова, а также инструктор Жиль Дэме.

Посольство России во Франции пока не подтверждает информацию о погибших россиянах. «Пока нас власти в известность не ставили, мы проверяем эту информацию», — приводит слова пресс-атташе посольства Анны Шлычковой «Газета.ру».

Три дайвера, в том числе два гражданина России, утонули 22 апреля во время посещения подводной пещеры на глубине около 60 метров. Их тела пока не смогли поднять на поверхность.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров