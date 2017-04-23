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23 апреля 2017
22 апреля 2017
17:52  23 апреля 2017 0

Екатеринбург попал в рейтинг самых опасных городов мира

Вид с крыши на ночной город. Екатеринбург, ночной город, жк адмиральский, екатеринбург
Столица Урала заняла в списке 118-е место; Москва — на 174-мФото: Анна Майорова © URA.RU

Новый рейтинг самых криминогенных городов мира появился в Сети. Наиболее небезопасным, согласно данным портала Numbeo, признан Каракас — столица Венесуэлы. Второе, третье место и четвертое места, соответственно, у Сан-Педро-Сула (Гондурас), Питермарицбурга (Южная Африка) и Форталезы (Бразилия).

Российские города также попали в рейтинг. Екатеринбург занял 118-е место, Новосибирск — 140-е, Москва — 174-е, а Санкт-Петербург — 204-е.

Самым же безопасным городом мира признана столица ОАЭ Абу-Даби. Немного уступает ей Мюнхен (Германия), сообщает «РТ на русском». В категорию безопасных попали также Тайбэй (Тайвань, Китай), Базель (Швейцария), Доха (Катар), Сингапур, Цюрих (Швейцария).

Наталья Володина
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