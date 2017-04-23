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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
18:19  23 апреля 2017 0

Россия догнала США — по стоимости бензина

Заправка Лукоил. Нижневартовск., бензин, заправка, топливо, аи-95, нефть, лукойл
Цены на бензин в I квартале 2017 года повысились на 1,4% в более чем 60 странахФото: Александр Елизаров © URA.RU

Бензин в России по итогам I квартала 2017 года стоил немного дороже, чем топливо в Соединенных Штатах. Об этом говорят данные агентства Bloomberg.

В то же время разница в ценах заметна лишь при измерении количества топлива в галлонах (3,785 л). Так, в США галлон бензина стоит 2,57 доллара, а в России — 2,58 доллара. Стоимость литра бензина одинакова —0,68 доллара (38 рублей), сообщают «Известия».

По данным Bloomberg, цены на бензин в I квартале 2017 года повысились на 1,4% в более чем 60 странах. Стоимость топлива в России за неделю с 10 по 16 апреля выросла на 0,1 процента, отмечает портал «Русская планета».

Наталья Володина
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