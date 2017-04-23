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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:11  23 апреля 2017 0

В Подмосковье устроили штурм Рейхстага. За боевыми действиями наблюдал Шойгу

Реконструкцию военных действий посетили более семи тысяч зрителейФото: телеканал 360

Более семи тысяч зрителей пришли на штурм Рейхстага. Реконструкция битвы состоялась в Подмосковье, в парке «Патриот».

Штурм Берлина начался 25 апреля 1945 года и продлился по 2 мая, после чего Германия объявила о капитуляции. Силами 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов город был взят в кольцо, общая протяженность которого составила около ста километров. 28 апреля части 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта вышли в район Рейхстага. К 30 апреля подразделения Красной Армии ворвались в здание Рейхстага, а к утру 1 мая над ним в числе других был водружён штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, ставший Знаменем Победы.

Как передает телеканал 360, реконструкция военных действий весны 1945 года продолжалась в течение полутора часов. Перед зрителями развернулись самые драматические моменты берлинского наступления. Бой начался со взятия Зееловской высоты.

В действии было занято 1,2 тысячи реконструкторов из 10 стран. «Бои» велись на площади в 60 тысяч квадратных метров. Сценарий разрабатывался на основе исторических документов и воспоминаний свидетелей. Каждый костюм был воссоздан с исторической точностью. На поле битвы вышли 30 образцов боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Реконструкция состояла из пяти эпизодов: штурма Зееловских высот, окружения Берлина, попытки прорыва окружения, штурма Берлина; в финале зрители увидели водружение знамени Победы над Рейхстагом.

Среди зрителей были замечены министр обороны России Сергей Шойгу и руководители минобороны.

Наталья Володина
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