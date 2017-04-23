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23 апреля 2017
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Главные новости Москвы
19:23  23 апреля 2017 0

Ученые назвали самых умных животных

Шри-Ланка, слон
Домашние питомцы в число интеллектуалов животного мира не вошлиФото: Алена Полозова © URA.RU

Самые умные в мире животные — приматы, дельфины и слоны. К таким выводам пришла группа специалистов из разных стран в ходе масштабного исследования интеллекта животных.

Так, приматы легко обучаются распознаванию разговорной речи и жестов. Дельфины превосходно контактируют с человеком, поддаются дрессировке и имеют свой язык — могут издавать свыше 14 тысяч звуковых сигналов, каждый из которых имеет определенное значение. Слоны обладают хорошей памятью и высокими умственными способностями, могут общаться и делиться информацией посредством топота.

Домашние питомцы в число интеллектуалов животного мира не вошли. Хотя своими способностями выделяются собаки и кошки, ученым не удалось установить, кто из них более умный, передает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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