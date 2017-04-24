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09:10  24 апреля 2017 0

Экс-мэра Копейска могут отпустить на свободу

Юревич. Челябинск., истомин вячеслав
Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин предстанет перед судомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейском городском суде Челябинской области 24 апреля, в понедельник, начинается процесс по уголовному делу экс-мэра Вячеслава Истомина. Как сообщает пресс-служба суда, состоится предварительное заседание, на котором может быть изменена мера пресечения. Бывший градоначальник, обвиняемый в получении взяток, находится под домашним арестом.

«На обсуждение сторон будет поставлен ряд вопросов, в том числе и о наличии либо отсутствии оснований для продления срока содержания обвиняемого лица под домашним арестом. По итогам предварительного слушания будет назначено судебное заседание», — говорится в сообщении.

Истомину вменяется получение взятки на сумму не менее 2 млн рублей в качестве вознаграждения за оформление земельных участков предпринимателям и заключение контракта по школьному питанию. Среди тех, кто дал показания на мэра, —предприниматель Андрей Приб. Уголовное дело расследовалось по п.«в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Истомин, на тот момент действующий мэр Копейска, был задержан 25 июля 2016 года. Через несколько дней, уже находясь под арестом, он подписал распоряжение о назначении и. о. главы Владимира Бисерова. В СИЗО мэр провел более двух месяцев, стал сотрудничать со следствием и его отправили под домашний арест. Фигурантом уголовных дел стал и его бывший заместитель Алексей Левит.

22 марта депутаты Копейска избрали мэром бывшего первого зампрокурора области Владимира Можина.

Альбина Золотухина
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