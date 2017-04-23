19:36 23 апреля 2017 0

Интим свидетельствует о серьезности намерений будущих партнеров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Интимная близость на первом свидании укрепляет отношения между партнерами. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета (США) по итогам своего исследования.

То, что секс при первом свидании разрушает отношения — миф, утверждают исследовали. Интим, наоборот, свидетельствует о серьезности намерений будущих партнеров. И чем раньше пара выяснит свою совместимость в сексуальном плане, тем лучше это отразится на их совместной жизни в дальнейшем. Если же после секса на первом свидании один из партнеров пропал, то это, скорее, говорит не о его моральной неустойчивости, а о том, что люди не подошли друг другу. В этом случае исследователи рекомендуют поскорее забыть прежний опыт и искать другого партнера, отмечает информагентство Nation News.