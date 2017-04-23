{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:36  23 апреля 2017 0

Секс обязателен. Ученые разрушили миф о том, что на первом свидании «нельзя»

поцелуи, страсть, любовная пара, прикосновения, объятия, руки в замок, влюбленная пара, поцелуи, объятия, страсть, лежать в посели, пара в кровати
Интим свидетельствует о серьезности намерений будущих партнеровФото: depositphotos.com © URA.RU

Интимная близость на первом свидании укрепляет отношения между партнерами. Об этом заявили ученые из Гарвардского университета (США) по итогам своего исследования.

То, что секс при первом свидании разрушает отношения — миф, утверждают исследовали. Интим, наоборот, свидетельствует о серьезности намерений будущих партнеров. И чем раньше пара выяснит свою совместимость в сексуальном плане, тем лучше это отразится на их совместной жизни в дальнейшем. Если же после секса на первом свидании один из партнеров пропал, то это, скорее, говорит не о его моральной неустойчивости, а о том, что люди не подошли друг другу. В этом случае исследователи рекомендуют поскорее забыть прежний опыт и искать другого партнера, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров