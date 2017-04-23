{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:21  23 апреля 2017 0

Пенсионерка из Сибири едет лечить зубы на Канары

Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы укусы клыки, зубы, рентген
Путешественница баба Лена получила персональное приглашение из клиники на ТенерифеФото: Bashar Al-Ba'noon /Flickr

Девяностолетняя пенсионерка из Сибири получила приглашение от испанской клиники вылечить зубы и поправить здоровье. Женщину ждут на Канарских островах, прием и все расходы берет на себя приглашающая сторона.

Елена Ерхова отправится в Санта-Крус, чтобы вылечить зубы. Получить визу пенсионерке было не так просто. Ей пришлось сдавать отпечатки пальцев, однако папиллярные линии на руках 90-летней бабушки уже почти стерты, отмечает портал «Русская планета».

Елена Ерхова, известная как баба Лена, впервые поехала за границу в возрасте 83 лет. За шесть лет она успела два раза посетить Германию и пять — Чехию, по разу была в Польшу, Турции и Вьетнаме.

Возвращаясь из Доминиканы, Елена Михайловна потеряла в московском аэропорту заграничный паспорт. Паспорт пенсионерке вернули и выдали шенгенскую визу сроком на два года.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров