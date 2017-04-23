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23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:41  23 апреля 2017 0

Трамп стал самым непопулярным президентом США за последние 60 лет

Клипарт, трамп дональд
58% респондентов заявили, что не склонны доверять президенту Дональду ТрампуФото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп установил новый антирекорд на посту президента США. Согласно опросу ABC и The Washington Post, рейтинг одобрения его действий в первые 100 дней президентства составил 42%. Это стало стало самым низким показателем среди президентов со времен Дуайта Эйзенхауэра, то есть за последние 60 лет.

В то же время практически все, кто голосовал за Трампа на выборах, по-прежнему одобряют его деятельность на высшем государственном посту. Сторонники Хиллари Клинтон все так же настроены против президента-миллиардера.

58% респондентов заявили, что не склонны доверять президенту Дональду Трампу.

Объем выборки в рамках опроса составил 1004 человека, передает ТАСС.

Наталья Володина
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