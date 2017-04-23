{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 апреля 2017
22 апреля 2017
Главные новости Москвы
20:50  23 апреля 2017 0

Зевающая журналистка прервала прогноз погоды на американском телеканале ВИДЕО

Из-за ошибки режиссера в кадре появился зевающий репортерФото: Facebook

Прогноз погоды на американском телеканале KSCH12 был прерван внезапным появлением на экране зевающей журналистки. Ролик, где девушка запечатлена с широко разинутым ртом, она сама выложила в Facebook.

Из-за ошибки режиссера карта Соединенных Штатов в прогнозе погоды внезапно сменилась изображением репортера Диди Сан. Ведущий прогноза при виде зевающей девушки не удержался от смеха, отмечает РИА «Новости».

«Кто-то по ошибке нажал на нужную кнопку в нужный момент, чтобы запечатлеть мой гигантский зевок!» — написала Сан в соцсети.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров