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23 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:11  23 апреля 2017 2

Белоруссия пригрозила Литве силой за нарушение воздушных границ

Крым., погода, облака, вид из самолета
Легкомоторный самолет с территории Литвы провел в небе над Белоруссией три минутыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белоруссия предупредила Литву, что готова применить силу в случае повторного нарушения воздушных границ. Таким образом власти республики отреагировали на литовский самолет, который провел в небе над Белоруссией три минуты.

В связи с этим инцидентом министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило Литве протест. Нота была вручена послу Литвы Андрюсу Пулокасу, передает информагентство Nation News. Сообщается, что, пока литовский самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии, его контролировали средства ПВО.

Пока МИД ждет ответной реакции Литвы, военные предупредили, что могут применить силу в случае повторных нарушений воздушной границы. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев.

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», — приводит слова Двигалева телеканал «Звезда».

По данным военного ведомства Белоруссии, Литва была проинформирована о том, что легкомоторный самолет направляется в сторону границы. Однако тот продолжил полет, войдя в белорусское пространство на восемь километров, затем развернулся и полетел обратно.

Наталья Володина
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