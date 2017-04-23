Белоруссия пригрозила Литве силой за нарушение воздушных границ

21:11 23 апреля 2017 2

Легкомоторный самолет с территории Литвы провел в небе над Белоруссией три минуты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Белоруссия предупредила Литву, что готова применить силу в случае повторного нарушения воздушных границ. Таким образом власти республики отреагировали на литовский самолет, который провел в небе над Белоруссией три минуты.

В связи с этим инцидентом министерство иностранных дел Республики Беларусь заявило Литве протест. Нота была вручена послу Литвы Андрюсу Пулокасу, передает информагентство Nation News. Сообщается, что, пока литовский самолет находился в воздушном пространстве Белоруссии, его контролировали средства ПВО.

Пока МИД ждет ответной реакции Литвы, военные предупредили, что могут применить силу в случае повторных нарушений воздушной границы. Об этом заявил командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Олег Двигалев.

«Хочется верить, что это была непреднамеренная ошибка пилота, а не специально спланированная акция, и надеюсь, что литовская сторона это подтвердит», — приводит слова Двигалева телеканал «Звезда».

По данным военного ведомства Белоруссии, Литва была проинформирована о том, что легкомоторный самолет направляется в сторону границы. Однако тот продолжил полет, войдя в белорусское пространство на восемь километров, затем развернулся и полетел обратно.