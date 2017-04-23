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23 апреля 2017
Главные новости Москвы
21:21  23 апреля 2017 5

«Explore the world!» Порошенко призвал украинцев учить английский язык

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
К 2019 году госслужащим на Украине придется учить английский в обязательном порядкеФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал соотечественников учить английский язык и с помощью него исследовать мир.

«Знать английский язык — это быть на одной волне с современным цивилизованным миром, иметь мощный инструмент для саморазвития и доступ к уникальному пласту знаний. Learn English. Explore the world!» — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Пост украинского президента приурочен к Дню английского языка, который отмечают в мире 23 апреля, сообщает информагентство Nation News.

Ранее сообщалось, что госслужащим на Украине придется учить английский в обязательном порядке, поскольку поступить на госслужбу с 2019 года смогут только те, кто владеет этим языком.

Наталья Володина
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