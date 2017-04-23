Тело одного из двух погибших в Пласте горняков подняли на поверхность

21:36 23 апреля 2017 0

Существует угроза нового обрушения, необходимо укрепить проходы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» (ЮГК) в Пласте, где утром 23 апреля произошел обвал и погибли два человека, временно приостановлена поисково-спасательная операция. Тело одного из горняков поднято на поверхность, сообщил «URA.RU» первый вице-губернатор Челябинской области Евгений Редин.

Как стало известно «URA.RU» из собственных источников, найдено тело и второго погибшего. Но существует угроза нового обрушения, необходимо укрепить проходы. Вопрос о том, когда будет поднято тело шахтера, решат на месте специалисты. Родных горняков уже официально уведомили о гибели их близких. Все до последнего надеялись на чудо.

Обвал произошел на глубине 700 метров. В момент ЧП в шахте находилось 166 человек, 163 были выведены на поверхность. Жертвами ЧП стали бригадир Сергей Шамин и проходчик Александр Бабешко. «Сашенька, любимый мой, прости меня за все! Царствие тебе небесное!» — написала на своей странице «ВК» вдова одного из погибших горняков, выложив свадебное фото. Третьего горняка попавшего в зону обвала, Бородулина, удалось спасти, он находится в реанимации. По факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал детального расследования трагедии.

Губернатор Борис Дубровский дал поручение помочь пострадавшим и настаивает на том, чтобы представитель областного правительства вошел в состав государственной комиссии Ростехнадзора, которая будет устанавливать причины аварии в шахте.

Как сообщили «URA.RU» в СУ СК РФ по Челябинской области, в офисах шахты «Центральная» следователи изымают документы — должностные инструкции ответственных за обеспечение безопасного рабочего режима в шахте, журналы инструктажей по технике безопасности, и другие материалы, имеющие значение для следствия. По мере разбора завалов в шахте будет проведен тщательный осмотр места происшествия.