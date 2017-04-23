21:51 23 апреля 2017 0

ООО «Интер менеджмент» было создано за полгода до аукциона Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Московское ООО «Интер менеджмент» выиграло конкурсы на 34 подряда «Газпрома» по проекту «Сила Сибири» на общую сумму 7,85 миллиарда рублей. Примечательно, что, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания была создана в августе 2016 года — за полгода до проведения аукциона.

Как сообщает «Интерфакс», уставной капитал «Интер менеджмента» при создании составлял 150 тысяч рублей. Фирма представляет собой микропредприятие со штатом до пяти человек. Ее владелец Сергей Самарин ранее был совладельцем ликвидированного ООО «Север строй инжиниринг» в Нижневартовске и возглавлял местное госучреждение «Доставка пенсий».

Почти на всех конкурсах единственным конкурентом «Интер менеджмента» выступало также московское компания ООО «ТЭКсвязьинжиниринг», а иногда «Интер менеджмент» была единственным претендентом.

Согласно контрактам, «Интер менеджмент» должна выполнить технологические проезды, площадки, полигоны для отходов, построить линии электропередачи и посадочную площадку для вертолетов.

Похожий случай с контрактами «Силы Сибири» имел место в начале 2017 года, напоминает «Интерфакс». Тогда ООО «Томпромтранс» (также со штатом не более пяти человек) выиграло контрактов почти на 8 миллиардов рублей. По словам директор фирмы, предприятие выполнило все требования «Газпрома».

Завершение проекта «Силы Сибири» планируется в 2017 году. Его общая стоимость составляет триллион рублей.