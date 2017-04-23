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23 апреля 2017
Главные новости Москвы
22:06  23 апреля 2017 0

Ученые выяснили, какой алкогольный напиток самый «убийственный»

Клипарт, всего понемногу, энергетик, напиток, газировка, жестяные банки
Смесь энергетика со спиртным способна довести человека до серьезных травмФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исследователи из Канады в ходе экспериментов выявили самый опасный алкогольный напиток, который значительно повышает риск травм у выпивающих.

По данным ученых, наиболее «убийственным» в этом отношении является коктейль из энергетика и спиртного. Медики и раньше неоднократно предупреждали, что подобная смесь влияет на частоту сокращений сердца. Канадские же ученые доказали, что коктейль значительно повышает вероятность получения травм. Алкоголь снижает реакцию человека, а энергетик маскирует чувство сонливости, поэтому человеку кажется, что он бодр. Это значит, что он неправильно оценивает свое состояние и может решиться на неадекватные поступки, попасть в ДТП или просто упасть на улице, отмечает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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