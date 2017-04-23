Ученые выяснили, какой алкогольный напиток самый «убийственный»

22:06 23 апреля 2017 0

Смесь энергетика со спиртным способна довести человека до серьезных травм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исследователи из Канады в ходе экспериментов выявили самый опасный алкогольный напиток, который значительно повышает риск травм у выпивающих.

По данным ученых, наиболее «убийственным» в этом отношении является коктейль из энергетика и спиртного. Медики и раньше неоднократно предупреждали, что подобная смесь влияет на частоту сокращений сердца. Канадские же ученые доказали, что коктейль значительно повышает вероятность получения травм. Алкоголь снижает реакцию человека, а энергетик маскирует чувство сонливости, поэтому человеку кажется, что он бодр. Это значит, что он неправильно оценивает свое состояние и может решиться на неадекватные поступки, попасть в ДТП или просто упасть на улице, отмечает информагентство Nation News.