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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
00:39  24 апреля 2017 0

Штаб кандидата в президенты Франции отказал в аккредитации российским СМИ

Париж, париж, франция, триумфальная арка
Штаб Макрона обвинил российские СМИ в клеветеФото: Алена Полозова © URA.RU

Избирательный штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона отказал в аккредитации журналистам Ruptly и RT. Об этом сообщили представители телеканала.

В RT подчеркнули, что соответствующий запрос на аккредитацию неоднократно отправлялся в установленные сроки, однако в итоге корреспондентов телеканала в штаб Макрона не пропустили. RT получил возможность освещать работу всех кандидатов в президенты, кроме Макрона, чей штаб находится под усиленной охраной.

Позже стало известно, что журналистов информационного агентства Sputnik также отказались пускать в штаб кандидата.

Ранее советник Эммануэля Макрона Мунир Манжуби обвинил телеканал RT и агентство Sputnik в предоставлении ложной информации.

Сергей Макеев
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