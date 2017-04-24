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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
01:34  24 апреля 2017 0

В Израиле палестинец порезал прохожих рядом с посольством РФ

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Власти Израиля назвали произошедшее терактомФото: depositphotos.com © URA.RU

В центре Тель-Авива палестинец, вооруженный острым предметом, набросился на случайных прохожих. По данным израильской полиции, в результате нападения пострадали 4 человека.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля на улице Ха-Яркон, неподалеку от российского консульства. Известно, что 18-летний палестинец использовал в качестве оружия рабочие инструменты. Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что пострадавшие получили легкие ранения и их жизнь вне опасности.

Власти Израиля также подчеркнули, что случившееся однозначно трактуется как теракт, поскольку в ходе допроса задержанный признался, что совершил нападение из националистических побуждений, передает «Росбалт».

«Газета.ру» со ссылкой на российское посольство в Израиле отмечает, что граждан РФ среди жертв нет.

Сергей Макеев
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