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Главные новости Тюменской области
02:33  24 апреля 2017 0

В Тюмени строители откопали древнее судно. ФОТО

Историки намерены изучить найденный артефактФото: группа "Вконтакте" «Музей частных коллекций. Тюмень»

В Тюмени в ходе строительных работ по возведению моста-дублера на улице Мельникайте была обнаружена носовая часть старинного судоходного средства. По одной из версий, строители раскопали деревянный баркас, обитый железом.

Артефакт был найден в толще песчаного берега реки Туры 21 апреля. По одной из предварительных версий, находкой мог являться коч — старинное поморское парусное судно, приспособленное для хождения по водам в северных широтах.

«Судно нужно расчистить и изучить. Если бы это оказался коч, что хоть и маловероятно, но возможно, то он мог бы стать супер-экспонатом для нового музейного комплекса. К примеру, в Красноярском окружном краеведческом музее смонтирован макет такого судна в натуральную величину. Экспозиция очень зрелищная», — рассказал тюменский краевед Павел Ситников изданию «Park72.ru».

Однако позже представители Главного управления строительства Тюменской области заявили, что находка не представляет исторической ценности и уточнили, что сооружение было сделано, предположительно, в 20 веке. При этом уточнив, что историки для осмотра судна не привлекались.

Сергей Макеев
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