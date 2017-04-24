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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
03:52  24 апреля 2017 0

В Париже первый тур президентских выборов завершился массовыми беспорядками

Париж, сена
В столице Франции продолжаются беспорядкиФото: Алена Полозова © URA.RU

В Париже на площади Бастилии прошла акция протеста, посвященная результатам первого тура президентских выборов. В результате столкновений местных антифашистов с полицией пострадали как минимум два человека. Об этом сообщают французские СМИ.

В ходе акции демонстранты начали разбивать витрины магазинов и переворачивать автомобили. Для разгона собравшихся полицейским пришлось применять слезоточивый газ и дубинки.

Как сообщает РИА Новости, в данный момент основная масса протестующих переместилась на площадь Республики, где столкновения вспыхнули с новой силой.

Согласно данным МВД Франции после подсчета 90% голосов, лидер движения «Вперед» Эммануэль Макрон набирает в первом туре выборов президента Франции 23,72% голосов, на втором месте расположилась глава «Национального фронта» Марин Ле Пен с 21,90%.

Сергей Макеев
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