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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
04:40  24 апреля 2017 0

Порошенко попросил Госдеп США оказать давление на Россию

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Глава Украины предложил ввести международных миротворцев в ДонбассФото: пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры с главой госдепартамета США Рексом Тиллерсоном. Как сообщает пресс-служба главы Украины, в ходе беседы стороны обсудили возможные сценарии урегулирования конфликта в Донбассе.

Порошенко призвал США продолжить давление на Кремль для полного восстановления территориальной целостности Украины, а также ускорить рассмотрение вопроса о размещении на юго-востоке страны международных миротворцев ООН. Помимо этого, стороны обсудили итоги переговоров «Нормандской четверки», состоявшихся 18 апреля, также итоги переговоров Тиллерсона с российским руководством.

«Стороны выразили обеспокоенность в связи с опасным развитием ситуации на Донбассе и отметили важность выполнения Россией минских договоренностей, прежде всего элементов, касающихся безопасности», — цитирует заявление пресс-службы президента Украины «Газета.ру».

Порошенко также выразил соболезнования госсекретарю США в связи недавней гибелью американского сотрудника спецмиссии ОБСЕ на территории Луганской области.

Сергей Макеев
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