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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
05:37  24 апреля 2017 0

Россия и страны НАТО проведут наблюдательные полеты

Самолеты в городе. Екатеринбург, самолет, авиация
Российский самолет изучит воздушное пространство Хорватии и СловенииФото: Анна Майорова © URA.RU

Италия и США в рамках реализации международного договора по открытому небу выполнят наблюдательный полет над Россией и Белоруссией. Как сообщает Минобороны России, совместная миссия западных стран пройдет в период с 24 по 28 апреля.

Полет будет осуществляться на самолете Ан-30, принадлежащему Румынии. Известно, что вся установленная на борту аппаратура ранее прошла международное освидетельствование, сообщает Nation News.

Пресс-служба Минобороны РФ подчеркивает, что российские специалисты будут присутствовать на борту во время полетов для контроля использования приборов наблюдения.

Также стало известно, что российский самолет Ан-30Б с 24 по 29 апреля совершит аналогичный наблюдательный полет над территорией Хорватии и Словении, об этом сообщает ТАСС.

Сергей Макеев
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