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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:05  24 апреля 2017 0

Минобороны Дании обвинило российских хакеров в атаке

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, компьютер, пираты, киберпиратство
Хакеры два года могли читать почту сотрудников Минобороны ДанииФото: depositphotos.com © URA.RU

Хакеры из России в 2015—2016 годах успешно взломали почту сотрудников Минобороны и имели доступ к ящикам представителей ведомства.

Датские военные уверены, что действовали специалисты, связанные со спецслужбами и правительством Российской Федерации, передает телеканал 360 слова министра обороны Дании Клауса Йорта Фридрексена. Участники группировки «Fancy Bear» могли получить несекретное содержимое почты, уточняет «Эхо Москвы» со ссылкой на издание «Берлингске». Проблему недостаточной защиты почтовых ящиков уже устранили.

В Кремле пока обвинения не комментировали.

Татьяна Трушина
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