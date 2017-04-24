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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:12  24 апреля 2017 0

Эффективность губернаторов будут оценивать по новым критериям

Совет Федерации. Москва, совет федерации
В Совфеде пересмотрят отношение к главам регионовФото: Антон Белицкий © URA.RU

Совет Федерации РФ во время обсуждения улучшения законодательства в сфере региональной политики, которое пройдет 24 апреля, намерен поднять вопрос о создании системы оценки эффективности работы губернаторов.

В проекте документа отмечено, что нынешняя система оценки эффективности работы органов региональной исполнительной власти должна быть пересмотрена, а новой необходимо иметь баланс между социальной сферой и экономикой, пишет газета «Известия».

Существующая система имеет ряд недостатков, она непрозрачна и непонятна простым гражданам. В новой версии установят конкретные показатели социально-экономического развития регионов. Также документ предполагает ответственность за срыв в достижении этих показателей.

При составлении рейтингов, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, нужно учитывать различия в стартовых возможностях регионов. Ключевых критериев для оценки деятельности властей и высших должностных лиц регионов не должно быть больше 3—5, подчеркивает эксперт.

Результаты оценки деятельности глав регионов в будущем могут размещать на сайте Минэкономразвития РФ и в государственной системе «Управление».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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