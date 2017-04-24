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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:27  24 апреля 2017 0

Голосование на выборах-2018 может пройти в электронном формате

Выборы перенесенные на 4 декабря. Пермь, урна для голосования, выборы, бюллетени для голосования, избиратели
Введение электронных бюллетеней пока планируется лишь в нескольких регионах РоссииФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением о дублировании «бумажной» формы голосования электронной в ходе выборов-2018. Соответствующая инициатива была направлена главе ЦИК Элле Памфиловой. Ведомство поддержало инициативу, пообещав доработать документ.

По словам Титова, в данный момент рассматривается вариант проведения тестирования электронного голосования через систему блокчейн (технология хранения данных, способная обеспечить сохранность данных и их надежную защиту) в нескольких регионах России. Для реализации проекта необходимо доработать важный нюанс: совмещение принципа тайного голосования, предусмотренного конституцией с верификацией каждого конкретного голоса.

Партия Роста, возглавляемая Титовым, в данный момент проводит тесты внутренней системы электронного голосования, после чего она будет передана центральной избирательной комиссии, сообщает газета «Известия».

«Если можно параллельно организовать электронное голосование, не меняя требования закона, то мы, скорее всего, согласимся провести его в тестовом режиме. Главное, чтобы у людей не возникло психологических проблем. Ведь есть граждане, которые побоятся электронного голосования. Количество проголосовавших не сойдется — и кто-то начнет говорить о „вбросах“. Надо все взвесить, посмотреть систему», рассказал «Известиям» член ЦИК Антон Лопатин.

Советник президента РФ Герман Клименко также обратил внимание на недоверие большинства граждан России к электронным услугам, подчеркнув, что традиционная «бумажная» форма голосования по-прежнему популярна в большинстве стран мира.

Сергей Макеев
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