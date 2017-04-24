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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:24  24 апреля 2017 0

Шнуров раздел известную актрису в новом клипе. ВИДЕО

Презентация песни Сергея Шнурова для
Шнуров готовит громкую премьеруФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров анонсировал новое видео музыкального коллектива, в котором известная актриса Светлана Ходченкова предстанет перед зрителями в обнаженном виде.

Тизер клипа Шнуров представил в своем аккаунте в Instagram. На видео появляются кадры с красивыми людьми без одежды, а также происходят военные действия и чередуются роскошные интерьеры, передает «Федеральное агентство новостей».

Среди героев нового клипа неожиданно в обнаженном виде появляется актриса Светлана Ходченкова. Премьера нового хита от скандального «Ленинграда» намечена на 27 апреля.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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