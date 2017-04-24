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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:35  24 апреля 2017 0

«Нечего шастать». СБУ выложила откровенный снимок Лолиты

Лолите запретили въезд на Украину (архивный снимок)Фото: Википедия

Служба безопасности Украины своеобразно отреагировала на решение властей запретить въезд в страну российской певице Лолите Милявской. Артистка ехала в Украину к больной дочери.

В официальном Твиттер-аккаунте ведомства появился снимок, где Лолиту запечатлели в неловкий момент — у артистки частично обнажилась грудь во время танца. «Нечего шастать», — говорится в надписи на фотографии.

«Прикольно. Серьезная служба у серьезного государства. Как свинарник какой-то», — прокомментировал выходку СБУ блогер Анатолий Шарий. «Даже не знаю, что хуже: то, что на фото или твиттер СБ Украины», — вторит ему другой пользователь. «Зачем падать до уровня школьника. Представляете @fbi @cia запостят такой трэш?» — продолжают в комментариях.

В минувшее воскресенье российскую певицу Лолиту Милявскую, уроженку Украины, сняли с поезда Москва — Киев и запретили ей въезд на территорию страны сроком на три года. Артистка отметила, что въезд ей запретили из-за посещения Керчи в 2015 году. Лолита выступала там на спортивном мероприятии, посвященном проблемным детям и сиротам.

«Мне было жутко, когда 8 утра я позвонила маме с обратного поезда в Москву и она заплакала, как маленький ребёнок, и спросила: „Ты уже приехала? Ты придёшь позавтракать?“, и я ей сказала, что не смогла приехать», — рассказала актриса подробности воскресного происшествия.

Татьяна Трушина
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