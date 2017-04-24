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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
07:50  24 апреля 2017 1

«Яндекс» сделает навигатор и карты частично платными

Водитель. Екатеринбург, водитель, шофер
За использование навигатора в коммерческих целях придется заплатитьФото: Александр Мамаев © URA.RU

«Яндекс» будет брать деньги с курьерских служб, таксопарков и другого бизнеса, использующего в коммерческих целях навигационные сервисы Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Новый формат работы протестируют уже в этом году. Эксперты считают, что «Яндекс» рискует, переходя на такую систему: пользователи могут перейти на альтернативные бесплатные продукты.

Для того, чтобы использовать «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты» в коммерческих целях, скоро потребуется специальная лицензия, уточняет «Коммерсант». Тестирование этого формата начнется в этом году, подготовка стартует 1 мая — сначала в «Навигаторе», а через какое-то время и в «Картах». Условия использования лицензий разработают уже после тестирования.

Владелец одного из проектов в сфере курьерской доставки для e-commerce рассказал «Коммерсанту», что фактически «Яндекс.Навигатор» уже требует платы за коммерческое использование. Собеседник издания отмечает, что при превышении определенного месячного лимита запросов с одного сервера система начала работать со сбоями. «Тогда мы обратились в «Яндекс», и нам сказали, что использование в коммерческих целях стоит денег. При нашем объеме запросов мы должны были бы отдавать около 50 тыс. рублей в месяц за пользование «Навигатором», еще 120 тыс. рублей нужно было бы отдать за саму лицензию, — приводит цифры собеседник «Коммерсанта», отмечая, что в итоге они просто купили лицензию у аналогичного сервиса. «Она стоила нам 15 тыс. рублей, а ежемесячное использование — еще около 7 тыс. рублей», — говорит источник.

Эксперты соглашаются, что платить готовы будут не все. При этом если таксисты и курьеры массово будут уходить от «Яндекса» к конкурентам, «Яндекс» может потерять большой объем данных о пробках. Ведь таксисты и курьеры много двигаются по городу с включенным навигатором, что позволяет непрерывно получать информацию о дорожной обстановке

Наталия Вершинина
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