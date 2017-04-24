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24 апреля 2017
23 апреля 2017
07:58  24 апреля 2017 1

«Урал» подал протест на действия судьи в игре с «Зенитом»

Футбольный матч
Тарханов говорит, что подать протест было непростоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители футбольного клуба «Урал» подали протест на судейство в матче с питерским «Зенитом», который завершился обидным поражением уральцев. Об этом сообщил главный тренер команды Александр Тарханов.

«Мы подали протест на судейство в матче „Зенит“ — „Урал“. Это непросто сделать. Там сейчас столько пунктов, почему подавать нельзя, но мы уже отправили свой протест», — приводит слова Тарханова портал «Чемпионат».

Команда из Екатеринбурга 22 апреля уступила питерцам в матче 24-го тура РПФЛ со счетом 0:2. Как уже писало «URA.RU», в игре, по мнению многочисленных болельщиков уральской команды, не последнюю роль сыграли действия судьи Алексея Еськова, удалившего с поля сразу трех игроков ФК «Урал».

После матча к руководству РФС выразил намерение обратиться депутат Госдумы РФ Андрей Альшевских. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев также не остался в стороне от дискуссий болельщиков и заявил, что готов обсудить матч с вице-премьером Виталием Мутко.

Матч стал первым в истории новой арены «Санкт-Петербург». Поэтому для игроков «Зенита» было делом принципа победить и порадовать своих болельщиков.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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