{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,23
Динамика за 2 недели
Евро 60,32
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:06  24 апреля 2017 1

Уфологи нашли на Марсе след ботинка и пенек. ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, планета, астрономия
Космос подкидывает ученым новые загадки (архивное фото)Фото: pixabay.com

Американские исследователи NASA опубликовали свежие снимки, сделанные на Марсе, на которых отчетливо видны след ботинка и пенек засохшего дерева.

На фотографиях, сделанных марсоходом Opportunity, обнаружен предмет, сильно напоминающий пень дерева, а также след от обуви. При этом, след второго «ботинка» на снимке отсутствует, пишет «Федеральное агентство новостей».

Эти кадры стали очередными «доказательствами» присутствия жизни на красной планете. Недавно на Марсе ученые обнаружили останки пришельца.

На Марсе могли расти деревья
Фото: nasa.gov / NASA/JPL-Caltech/MSSS

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров