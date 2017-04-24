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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:20  24 апреля 2017 6

Песков спел с Киркоровым на дне рождения Навки. ФОТО

Дмитрий Песков во всем поддерживает супругуФото: tatler

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила день рождения в новеньком ресторане Butler на Патриарших прудах. Спортсменку поздравляли подруга Анна Семенович, примадонна российской эстрады Алла Пугачева, поп-король Филипп Киркоров и многие другие звезды шоу-бизнеса. В праздничный день рядом с Татьяной Навкой, разумеется, были и члены семьи — ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также его дочь Елизавета.

На вечеринке щедро и вкусно угощали (шеф заведения Джузеппе Дави приготовил особое сицилийское меню из средиземноморских морепродуктов) и много пели, пишет журнал Tatler. Исполнял свои хиты и Филипп Киркоров, который пришел как гость, но не удержался и вышел на сцену.

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Дмитрий Песков не смог отказать супруге Фото: Tatler

Издание отмечает, что в какой-то момент с микрофонами оказались сразу трое — к поп-королю присоединились сама Татьяна и ее супруг Дмитрий Песков. «Последний — человек серьезный и упражняется в вокале на публике крайне редко, но в этот раз ничего поделать не смог — отказать любимой жене и виновнице торжества в сногсшибательном розовом „облаке“ Gucci было просто невозможно», — пишет Tatler.

Кстати, платье Татьяны Навки произвело фурор среди ее поклонников. Наряд Навки оценили не только гости, но и многочисленные подписчики спортсменки в социальных сетях, ведь снимки с вечеринки уже попали в Instagram. «Красивые! Навка здесь особенно хороша! Цвет платья -восторг», — приводят слова пользователей «Дни.ру».

Валерий Дорофеев
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