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24 апреля 2017
23 апреля 2017
Главные новости Москвы
08:25  24 апреля 2017 1

Американцы заставят Мексику заплатить за стену на границе

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
Американцы заставят Мексику платить за барьерФото: Анна Майорова © URA.RU

Власти США уверены, что получат деньги на строительство разделительной стены на границе с Мексикой от Мехико. Об этом проинформировал общественность генеральный прокурор Штатов Джефф Сешнс.

В Вашингтоне намерены добиться финансирования от Мексики на возведение объекта любой ценой. Чиновники не ждут, что власти соседней страны дадут деньги «на блюдечке с голубой каемочкой», но в том, что получат их, «сомнений нет», передает агентство Nation News.

В январе этого года президент США Дональд Трамп подписал указ о возведении масштабного барьера на границе с Мексикой.

Лев Истомин
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